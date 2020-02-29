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Федеральные власти разработают план развития курорта "Горный воздух" на Сахалине

Документ пройдет общественные слушания

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Федеральные власти намерены разработать план перспективного развития спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" на Сахалине. Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (АПИ) Леонид Петухов.

"Юрий Петрович Трутнев [вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе] поручил сформировать план перспективного развития курорта ["Горный воздух"]: где, как и что будет стоять", - сообщил собеседник агентства и добавил, что документ обязательно пройдет общественные слушания.

По словам Петухова, СТК "Горный воздух" является очень хорошим курортом, но сейчас его посещают только местные жители и туристы из соседних регионов. Глава агентства считает, что горнолыжный комплекс на Сахалине должен превратиться в общероссийское место отдыха, куда люди будут готовы лететь по восемь-десять часов ради того, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Для этого, по мнению Петухова, комплекс нуждается в крупных инвесторах, способных реализовать проекты по привлечению туристов.

Глава агентства разделяет позицию, что все застройки склонов комплекса должны в обязательном порядке обсуждаться с областными властями и населением. "Нет такого, чтобы пришли какие-то люди, сказали: "Здесь будет, например, коттеджный поселок". Все должно происходить в правильном процессе в диалоге с сахалинцами и курильчанами. Я считаю, правда, как всегда, посередине: нельзя портить склоны и уничтожать природу, но ведь гостиницы могут стоять в тех местах, где они органично вписываются и где это безопасно. Так устроены все известные современные курорты, к примеру, альпийские курорты обыграны так, что к ним приятно подъехать, они красиво вписаны в ландшафт. То есть там все эти вопросы безопасности и экологичности совмещены с дизайном", - отметил Петухов.

Как сообщили ТАСС в правительстве островного региона, общее количество туристов Сахалинской области в 2019 году превысило 300 тыс. человек из России и зарубежных стран. Из них более 60 тыс. отдали предпочтение горнолыжному курорту.

СТК "Горный воздух"

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области и известен далеко за пределами региона, на его территории проходят крупные спортивные соревнования международного уровня. В островном правительстве ТАСС рассказали, что ежегодно значительную часть всего туристического потока региона составляют именно посетители спортивного комплекса. В 2020 году его ждет крупная модернизация, на которую в областном бюджете только на первом этапе предусмотрено 1,5 млрд рублей. Однако многие местные жители против уничтожения части лесов на склонах "Горного воздуха", необходимого для появления новых трасс и объектов.

Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 1930-е годы, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город - кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года.

В следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, однако в 1990-е годы с распадом Советского Союза туристическая база пришла в запустение и была возрождена только в середине 2000-х годов. В 2016 году курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская областьДальний Восток
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