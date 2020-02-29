{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

AFP: первый случай заражения коронавирусом выявили в Монако

Состояние пациента "не вызывает беспокойства"

ТАСС, 29 февраля. Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в пятницу в Монако. Об этом сообщило AFP со ссылкой на правительство страны.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его данным, заразившегося поместили в отделение инфекционных болезней университетского больничного центра Ниццы в соответствии с договоренностями между Францией и княжеством. Отмечается, что состояние пациента "не вызывает беспокойства".

Представители властей Монако сообщили агентству, что данный случай заболевания не является одним из 19, выявленных с четверга во Франции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.

Теги
МонакоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Федеральные власти разработают план развития курорта "Горный воздух" на Сахалине
Документ пройдет общественные слушания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС