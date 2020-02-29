Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2835 человек, выздоровели более 39 тыс., инфицировано свыше 79,2 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В пятницу ведомство проинформировало о 2788 жертвах, более чем 78,8 тыс. инфицированных и 36,1 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составил 3,57% вместо 3,53% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых случаев заражения возросло на 100, составив 427, число зафиксированных за минувший день летальных исходов увеличилось на три, до 47.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано около 66,3 тыс. инфицированных, из них более 2,7 тыс. умерли, выздоровели порядка 28,8 тыс. человек. Далее следует южная провинция Гуандун, где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, центральная Хэнань и восточная Чжэцзян, в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заражения.

За последние сутки на территории большинства из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

В Пекине число заразившихся составило 410 человек, из них 257 выписались из больницы, умерли семеро. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число жертв составило 13 человек, а количество инфицированных за все время достигло 480, из которых 295 выздоровели. В южной провинции Хайнань ситуация стабильная, доля выписавшихся из больниц составляет 79% из 168 заболевших, пять человек умерли, остальные продолжают лечение.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 58,2 тыс. жителей, поддерживавших тесные контакты с инфицированными. В Китае также насчитывается более 1,4 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Состояние свыше 7,6 тыс. заразившихся врачи оценивают как тяжелое.