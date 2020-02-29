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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 2931

Сеул подтвердил 594 новых случая заражения

ТАСС, 29 февраля. Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap.

Таким образом, к настоящему моменту в республике выявлен 2931 случай заражения коронавирусом нового типа.

В пятницу агентство Yonhap проинформировало о 16 жертвах вируса в Южной Корее.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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