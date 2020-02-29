Трамп заявил, что США готовы к худшему сценарию распространения коронавируса

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Американские власти готовы к худшему сценарию распространения коронавируса нового вида, но считают, что этого не произойдет. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступающий перед сторонниками в штате Южная Каролина. Его выступление транслируют американские новостные телекомпании.

"Мы великолепно организованы. Мы готовы к худшему, но надеемся, что все ограничится весьма незначительными [последствиями]", - сказал американский лидер. По его словам, вашингтонская администрация предприняла "самые решительные действия в современной истории", чтобы предотвратить распространение инфекции.

Американский лидер обвинил СМИ в "создании истерии" вокруг вспышки коронавируса. Он также обвинил демократов в "политизации коронавируса" и переоценке угрозы его распространения.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что на данный момент только один заразившийся коронавирусом американец находится в больнице, а остальные были выписаны. В общей сложности по всей территории Соединенных Штатов было зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Еще 47 американцев заболели за рубежом и вернулись на родину. Они находятся на карантине.