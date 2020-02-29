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Распространение коронавируса нового типа

Конференцию разработчиков видеоигр в Сан-Франциско перенесли из-за коронавируса

Организаторы планируют провести выставку летом

ТАСС, 29 февраля. Организаторы конференции разработчиков компьютерных игр (Game Developers Conference), которая должна была пройти с 16 по 20 марта в Сан-Франциско, объявили в пятницу о переносе мероприятия в связи со вспышкой коронавируса в мире.

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"После тесных консультаций с нашими партнерами в индустрии разработки игр и сообществом по всему миру мы приняли трудное решение отложить конференцию разработчиков игр в марте этого года", - говорится в сообщении на сайте мероприятия.

Организаторы сообщили, что они планируют провести выставку летом, о чем сообщат в ближайшие недели.

Ранее американская компания Facebook из-за вспышки коронавируса вышла из состава участников конференции.

Конференция разработчиков игр - одна из крупнейших выставок, посвященных видеоиграм, которая проходит ежегодно с 1988 года.

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