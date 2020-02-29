Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии достигло 940

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом нового вида подтверждены в 23 из 47 префектур Японии, а общее число заболевших, включая тех, кто был на борту круизного судна Diamond Princess, достигло 940. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK .

За последние сутки вирус был выявлен у 21 человека, первые пациенты с таким диагнозом появились в префектурах Мияги, Ниигата и Коти.

Самые высокие темпы распространения инфекции зафиксированы на северном острове Хоккайдо. Там в больницах находятся 66 человек с коронавирусом. В связи с этим власти префектуры в пятницу объявили локальный режим ЧС.

На втором месте по числу заразившихся (36) идет Токио, где местная администрация распорядилась отменить все публичные мероприятия. До середины марта закрыты многие музеи, зоопарк, парки развлечения, включая Disneyland.

Из 940 случаев заражения в Японии 705 произошли на борту судна Diamond Princess, которое почти весь февраль находится на карантине в порту города Иокогама. Число жертв коронавируса в Японии составляет 11, шесть из них - пассажиры лайнера.