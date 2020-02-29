Синоптики: в Волгоградской области в этом году самая теплая зима за последние 70 лет

ВОЛГОГРАД, 29 февраля. /ТАСС/. Эта зима оказалась самой теплой в Волгоградской области за 70 лет постоянных наблюдений, сообщила ТАСС начальник отдела Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева.

"За 70 лет постоянных наблюдений эта зима оказалась самой теплой - дело в том, что ранее не было превышения среднемесячных температурных норм в течение всех трех месяцев зимы, а сейчас это произошло", - сказала Алатырцева.

Она уточнила, что средняя температура для декабря в регионе (минус 4,8 градуса) была превышена почти на пять градусов, в январе (минус 7,6 градуса) - на 6,7 градуса, "предварительно уже можно сказать, что среднемесячная температура февраля, а она такая же, как в январе - минус 7,6 градуса, будет превышена примерно на семь градусов".

В областном комитете сельского хозяйства ТАСС уточнили, что благодаря теплой зиме и отсутствию резких перепадов температур на 98% от общей площади сева (около 1,6 млн га) состояние озимых зерновых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Однако разочарованными необычно теплой даже для этого южного региона зимой осталась волгоградская детвора и любители зимних видов спорта. Многие из них считанные разы, а некоторые вообще ни разу не смогли покататься на санках или лыжах, слепить снежную бабу или поиграть в снежки. Зато на некоторых деревьях и кустарниках в январе в Волгограде созревали почки, а в лесничествах под Волгоградом местные жители находили грибы.

Весна пока таких рекордов не обещает. "Среднемесячная температура для марта в регионе - минус 1,7 градуса, среднемесячная норма осадков - 22 мм. Ожидаем, что все это в таких значениях сохранится в марте и в этом году", - отметила начальник отдела Волгоградского гидрометцентра. Она добавила, что прогноз по паводковой ситуации будет сделан в первой декаде марта.