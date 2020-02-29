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Распространение коронавируса нового типа

В России подготовили 366 обсерваторов для прохождения карантина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего сейчас занято 443 койки, где размещены для прохождения карантина граждане КНР

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Более 360 обсерваторов для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса, подготовлено в субъектах Российской Федерации. Из них сейчас задействованы 130, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова

"Я бы хотела сказать, что государство сделало все для того, чтобы обеспечить готовность медицинской сети. По предписывающим документам, на сегодняшний день подготовлено в субъектах 366 обсерваторов, из которых задействованы, развернуты 130 на 8 тыс. 313 коек, а остальные общей емкостью 21 тыс. мест на сегодняшний день пока законсервированы, но готовы", - сказала она.

По словам Поповой, всего сейчас занято 443 койки, где размещены для прохождения карантина граждане КНР. За ними ведется наблюдение.

Глава ведомства также отметила, что все вывезенные с круизного лайнера Diamond Princess россияне чувствуют себя "абсолютно хорошо, комфортно". "И состояние здоровья, и медицинские показатели - все у них в норме", - сказала Попова.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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