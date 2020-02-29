В Роспотребнадзоре заявили, что тест на коронавирус можно пройти во всех регионах России

"Мы разработали <...> две свои тест-системы. Они зарегистрированы, и начиная с 21 января текущего года тест-системы дорабатываются <...> и поставляются во все регионы Российской Федерации. Если в первые недели текущего года у нас был только один центр - это центр "Вектор", центр вирусологический Роспотребнадзора, то с 21 января этого года возможность провести исследования на новый коронавирус есть во всех субъектах Российской Федерации", - сказала она.

"Все 85 наших лабораторий, испытательных лабораторных центров в столицах субъектов РФ могут [проводить] и проводят исследования на новый коронавирус", - подтвердила глава Роспотребнадзора. При этом референс-центром остается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", который находится в Новосибирске. Именно это учреждение перепроверяет и подтверждает либо не подтверждает все результаты, полученные лабораторными центрами Роспотребнадзора в регионах РФ, пояснила Попова.

Она подчеркнула, что "сегодня доступность исследования достаточно широкая" и что Роспотребнадзор проводит "любое необходимое количество исследований".