Роспотребнадзор проверяет пассажиров всех международных рейсов на признаки коронавируса

"Мы начали досматривать пассажиров <...> теплометрическим контролем с 31 декабря прошлого года, с того момента, как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной. За этот период мы досмотрели более 3 млн пассажиров. Из них не больше 15% - это граждане КНР, остальные - это граждане разных стран, потому что мы досматриваем все международные рейсы и делаем это по сегодняшний день", - сказала она.

Попова напомнила, что Россия была одной из первых стран, принявших оперативные меры по борьбе с распространением коронавируса. Например, в терминале F аэропорта Шереметьево были созданы специальные условия для досмотра пассажиров и проведения обследований, организована выдача предупреждений о необходимости помещения под карантин, если это необходимо.

"Таким образом, терминал F сегодня становится такими специальными воротами страны", - отметила глава Роспотребнадзора. Она пояснила, что пассажиры, прилетающие из стран, авиасообщение с которыми было ограничено из-за коронавируса, будут "выходить через терминал F, где все уже хорошо подготовлено и организовано для того, чтобы отработать снижение рисков при пересечении границы пассажирами из неблагополучных по названной инфекции стран".

Россия с 28 февраля ввела временный запрет на регулярные и чартерные рейсы из РФ в Иран и обратно, полеты продолжат только "Аэрофлот" и иранская Mahan Air. Ранее было ограничено авиасообщение с КНР (кроме рейсов "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний). Кроме того, планируется, что с 1 марта на фоне распространения коронавируса будут закрыты рейсы в Южную Корею (кроме рейсов "Аэрофлота" и Korean Air). Все перелеты будут осуществляться через изолированный терминал F Шереметьево.