Попова: маска - эффективное средство от коронавируса при правильном использовании

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Все медицинские маски, продающиеся в аптеках, являются эффективным средством защиты от коронавируса при правильном использовании. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через два - максимум три часа меняете ее на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в Российской Федерации, безусловно, защищает от нового коронавируса", - сказала она.

Попова подчеркнула, что очень важно правильно носить маску: нельзя "помять ее в руках, протереть ею стол, потом опять прислонить к лицу". Новый коронавирус "не обладает необыкновенными свойствами": он не может "проникать через плотные поверхности", отметила глава Роспотребнадзора. "Поэтому правильное ношение маски, приобретенной в аптеке, безусловно, очень значимо снижает риски заразиться", - повторила она, добавив, что медицинская маска защищает от любых видов вирусов и бактерий, если ее правильно носить.