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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Глава ведомства также уточнила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется
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© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - сказала она.

Кроме того, она добавила, что как в России, так и за рубежом следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией. "Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила - держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения", - напомнила она.

Попова также добавила, что при малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью. "При недомогании, если вы видите его у ваших близких, нужно их поместить в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать врача на дом. Вот сегодня идеальный вариант - это вызывать врача на дом, чтобы он определил, <...> если врач назначает, мы обследуем на все вирусы, респираторные и сегодня обследуем на коронавирус, если есть к тому показания", - подчеркнула она.

Карантин для приехавших из Италии

Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.

"Сегодня мы не вводим обязательного карантина для всех, кто возвращается из Италии, совершенно обоснованно. Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований. Нужно обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас должны взять под это самое наблюдение", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, наблюдаться необходимо в течение 14 дней инкубационного периода. "Нужно быть обследованным в первые дни после контакта, а это, понятно, уже получается значительно раньше, чем вы вернулись в Российскую Федерацию. По нашим методическим рекомендациям, на период медицинского наблюдения обследование человек проходит трижды. Сразу после контакта, если мы знаем об этом, затем медицинское наблюдение с ежедневным измерением температуры, затем десятый и одиннадцатый или двенадцатый день в сутки или двое", - пояснила она.

Попова отметила, что по оценке на территории Италии сейчас находятся около 30 тыс. россиян, прибывших туда в качестве туристов.

В Италии, по данным на конец 28 февраля, насчитывается 821 инфицированный, число летальных исходов достигло 21.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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