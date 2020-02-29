Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировали

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"За период мониторинга зарегистрировано 1 тыс. 177 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 98 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 - грипп А, 53 - грипп В, 31 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 - микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, 2 - новая коронавирусная инфекция (12 февраля больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, выписан с выздоровлением 474 человек. ", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день проведено более 377 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из КНР. Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 132 медучреждениях в субъектах России, там размещены 375 граждан КНР. Кроме того, по состоянию на пятницу под контролем остаются 8414 человек, прибывших в Шереметьево из КНР.