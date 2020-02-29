{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки не зафиксировали

В Роспотребнадзоре сообщили, что проведено более 377 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из КНР

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Случаев заражения новым типом коронавируса в России за прошедшие сутки не выявлено, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"За период мониторинга зарегистрировано 1 тыс. 177 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 98 заболевшим - респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 - грипп А, 53 - грипп В, 31 - парагрипп, 1 - стафилококк, 1 - микоплазма, 1 - гемофильная инфекция, 2 - новая коронавирусная инфекция (12 февраля больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, выписан с выздоровлением 474 человек. ", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день проведено более 377 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из КНР. Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 132 медучреждениях в субъектах России, там размещены 375 граждан КНР. Кроме того, по состоянию на пятницу под контролем остаются 8414 человек, прибывших в Шереметьево из КНР.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
По информации региональных комитетов по вопросам здравоохранения республики, умерли 3,57% заболевших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС