Глава РПЦЗ заявил, что не согласен со словами протоиерея Смирнова о гражданских женах

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион считает высказывания протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах и браках слишком резкими. При этом он заявил, что вполне можно понять, чем руководствовался священнослужитель, когда произносил такие слова.

Протоиерей Смирнов, являющийся главой патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, ранее на встрече с участниками православного сообщества сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

"Мне трудно согласиться с такими резкими высказываниями уважаемого отца Димитрия о некоторых союзах", - сказал митрополит Иларион в пятницу в интервью корреспондента ТАСС. "Церковь в России признает гражданские браки, то есть зарегистрированные браки, хотя и предпочитает благословенное венчание, когда Церковь призывает Бога вступить в союз влюбленных, дает им семя духовного единства, которое приносит плоды, когда муж и жена стараются жить и умирать друг для друга и делят все - и доброе, и страшное, и радости, и горести, - пояснил митрополит. - Таким образом брак и перерастает в таинство любви".

"В связи с этим мне вспоминаются уникальные случаи, произошедшие с эмигрантами из Китая, имеющими русские корни и крещенными в православии. Когда там наступила культурная революция и старые русские эмигранты начали покидать страну, а многих священников-китайцев убивали или сажали в лагеря, то оставшиеся православные китайцы остались без духовенства. Как они венчались? Кто их венчал? Родители просто снимали иконы со своих стен и благословляли пары жить совместно и создавать семью", - напомнил глава РПЦЗ. "Этот пример, думаю, можно признать полноценным браком, благословенным Богом, хотя такие супружеские пары, оказавшиеся потом в Австралии, просили наше духовенство восполнить отсутствие благословения Церкви совершением над ними венчания в храме, что мы и делали. Это свидетельствует о том, что у людей был очень серьезный подход к делу", - полагает митрополит.

Несмотря на то что глава РПЦЗ не поддержал столь резких слов протоиерея о гражданских браках, он заявил, что вполне можно понять, чем руководствовался священнослужитель Димитрий, когда их произносил. "Я не могу согласиться со столь резкими высказываниями отца Димитрия, но в них чувствуется боль священника о том, что у многих нет серьезного подхода к делу, что многие боятся регистрировать свои отношения, вступать в брак и жить друг для друга, создавая семью, - заметил митрополит. - Думаю, что многие из нас, по-человечески переживая о каких-то принципиальных вопросах или испытывая боль о чем-то важном, допускают какие-то резкие выражения, оскорбляющие наших ближних, хотя мы этого делать и не должны".