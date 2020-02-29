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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировали 219 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране отмечено 3150 случаев заболевания

ТАСС, 29 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось на 219, всего в стране отмечено 3150 случаев заболевания. Об этом в субботу сообщил центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Ранее власти сообщали о 2931 случае заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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