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В России тестируют два отечественных препарата для лечения редких болезней

Клинические испытания проходят препараты для лечения наследственного ангионевротического отека и мукополисахаридоза типа II (синдрома Хантера)
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Два лекарственных препарата отечественного производства для лечения орфанных (редких) заболеваний проходят в настоящее время клинические испытания в России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Российские фармацевтические производители в настоящее время ведут активную разработку препаратов для лечения редких заболеваний. Так, уже проводятся клинические испытания препаратов для лечения наследственного ангионевротического отека и мукополисахаридоза типа II (синдрома Хантера). Оба препарата показали высокую безопасность и эффективность в доклинических испытаниях на животных", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в текущем году также должны начаться доклинические испытания российского геннотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.

Ранее в Минздраве сообщили ТАСС, что около 15,8 тыс. россиян, согласно данным федерального регистра, страдают редкими заболеваниями, причем 7,6 тыс. из них - дети.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тыс. разновидностей таких болезней. В России на сегодняшний день за счет федеральных средств осуществляется закупка лекарств для лечения 14 редких заболеваний, средства еще по 17 выделяются из региональных бюджетов.

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Россия
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