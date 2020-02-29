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75-летие Победы

В Петербурге в параде в честь 75-летия Победы примут участие более 4,8 тыс. человек

Участники парада уже приступили к тренировкам в местах своей дислокации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Более 4,8 тыс. военных, сотрудников силовых ведомств, а также кадетов и воспитанников военных учебных заведений примут участие в параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, который пройдет 9 мая в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Всего в военном параде будет задействовано более 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, курсантов высших военных учебных заведений, представителей силовых ведомств региона, суворовцев, кадетов и юнармейцев", - приводятся слова Журавлева в сообщении, распространенном пресс-службой ЗВО.

Командующий отметил, что участники парада уже приступили к тренировкам. Сейчас они проводятся в местах дислокации участников мероприятия - там отрабатываются строевые приемы. Общие репетиции планируют проводить в апреле на аэродроме, а также запланированы дневные и ночные репетиции на Дворцовой площади, которые пройдут в начале мая.

В прошлом году в параде 9 мая на Дворцовой площади в центре города приняли участие около 4,5 тыс. человек, им командовал Журавлев.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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