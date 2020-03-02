Как поститься без вреда для здоровья

2 марта у православных христиан начался Великий пост, который продлится 48 дней и закончится 19 апреля в день Пасхи. Все это время верующим предписывается воздерживаться в пище и развлечениях. Если вы решите соблюдать пост, важно делать это не в ущерб здоровью. Что для этого нужно, ТАСС рассказали Ксения Селезнева, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог, гастоэнтеролог, заведующая научно-клиническим центром "Диетологи и здорового питания" Европейского медицинского центра, и Юлия Панова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, заведующая отделением сердечно-сосудистой патологии ФГБНУ "ФИЦ питания и биотехнологий".
Как соблюдают пост в наши дни?
У православных христиан есть несколько постов, и у каждого — свои правила. Самые строгие — у Великого поста. На протяжении семи недель верующим рекомендовано воздерживаться от мяса, рыбы, молока и яиц, в некоторые дни этого периода предписывается есть только сырую пищу, а иногда от еды надо отказаться вообще.
Правила Рождественского чуть проще, хотя тоже строги. В этот период православные христиане должны воздерживаться от употребления мясных, молочных продуктов и яиц. Согласно мягкому уставу для мирян, по средам и пятницам нельзя есть рыбу, а в определенные дни нужно придерживаться сухоядения — приема пищи без растительного масла.
Пища во время любого поста должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд осуждается.
Мало кто из современных людей, живущих в миру, может себе позволить строго соблюдать все каноны. Как правило, священнослужители относятся к этому с пониманием, отмечая, что самое важное — воздержание духовное. Воцерковленные люди чаще всего постятся так, как их на то благословил конкретный священник.
Как подготовиться к посту?
У каждого поста свои правила. Так, Великому посту по православной традиции предшествует подготовительный период. В последнюю неделю перед постом (на нее приходится Масленица) мясо нельзя есть вообще, а на предмасленичной неделе в среду и пятницу нужно отказаться от всех непостных продуктов.
Как объясняет Юлия Панова, с точки зрения диетологии это отличная подготовка: организм постепенно привыкает к тому, что долгое время он будет обходиться без животного белка. И, конечно, надо помнить, что переедание блинов не приведет ни к чему хорошему. Но если приготовить блины на гречневой муке или муке с отрубями, они будут менее вредны. "Главное — не начинать пост в 00:00 понедельника, — говорит Панова. — Не надо есть колбасу перед сном напоследок".
У Рождественского поста такого периода нет. Но, с точки зрения диетологов, правило начинать пост постепенно остается актуальным.
Кому пост противопоказан?
Церковь освобождает от воздержания в еде беременных и кормящих женщин, больных, а также тех, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной пищей (военнослужащих, заключенных, путешественников). Диетологи добавляют: вам нельзя поститься, даже если вы уже выздоравливаете, но ослаблены после болезни или операции.
Что можно есть во время поста?
Овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в отдельные дни — рыбу. Не обязательно полностью отказываться от мучных изделий, но в них должны быть лишь вода, мука и соль. Иногда можно пить красное вино.
Как избежать чувства голода и недостатка витаминов и микроэлементов?
"Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было, — говорит Юлия Панова. — Такой подход точно приведет к проблемам. Если вы решаете поститься, надо пересматривать весь рацион".
Прежде всего необходимо получать достаточное количество растительного белка (его можно найти в бобовых), в идеале — в сочетании со сложными углеводами. Например, рис с фасолью и овощами надолго даст вам чувство сытости. А вот фруктами голод лучше не утолять: слишком большое количество фруктозы будет сильной нагрузкой на организм.
Избежать нехватки жиров помогут орехи и семечки. И всегда можно воспользоваться протеиновыми смесями, а также продуктами, обогащенными йодом и железом.
Пост — хороший способ похудеть?
Как раз наоборот. С точки зрения диетологии лишение себя животного белка — это худший способ сбросить вес. "Наши мышцы — это белковая ткань, — объясняет Ксения Селезнева. — Если в рационе долго не хватает животного белка, вы действительно похудеете, но именно за счет мышечной ткани. Это неполезное, неправильное с точки зрения диетологии похудение".
По той же причине опасно долго голодать (а некоторые посты предусматривают голодание в отдельные дни). У организма много компенсаторных возможностей, и поначалу он будет брать энергию из жировой массы. Но через какое-то время переключится на мышечную ткань.
Как правильно выйти из поста?
Самая большая ошибка, которую можно сделать, — это в первый же день после поста позавтракать вареными яйцами, пообедать стейком и поужинать рыбными котлетами. Ксения Селезнева предупреждает: организму будет тяжело это переварить, и такая неумеренность грозит большими проблемами с желудком и кишечником, вплоть до того, что может понадобиться госпитализация.
"Коллеги из службы скорой помощи рассказывают, что на Пасху у них увеличивается количество вызовов: люди после воздержания бросаются во все тяжкие, и это может закончится серьезными проблемами с пищеварением", — предостерегает Селезнева.
После любого поста возвращать в рацион животный белок нужно постепенно, поначалу употребляя его один раз в день. Через три-четыре дня можно будет позволить его себе дважды.
Бэлла Волкова, Ольга Махмутова