Абэ призвал японцев не верить слухам о дефиците туалетной бумаги

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что никаких перебоев с производством туалетной бумаги в стране на фоне коронавируса нет и призвал население спокойнее относиться к закупкам этого товара впрок.

"Сейчас ходят слухи, которые не соответствуют действительности. Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности", - сказал премьер в субботу на пресс-конференции в Токио.

В японском сегменте интернета появилась информация, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски делают из одного материала, хотя это не так. В результате жители страны в последние дни начали скупать бумагу и салфетки - их можно найти на полках, если только прийти к открытию супермаркета или аптеки. Производители и поставщики туалетной бумаги также заверили, что все производство находится внутри Японии и никак не зависит от Китая, где отмечена вспышка коронавируса.

Сейчас во многих магазинах висят таблички, что больше одной упаковки туалетной бумаги в одни руки не продается. Тем не менее товар быстро раскупают, поскольку запасов в магазинах не хватает в связи с повышенным спросом.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.