{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Абэ призвал японцев не верить слухам о дефиците туалетной бумаги

Премьер-министр Японии заявил, что никаких перебоев с производством товара в стране нет и его запаса достаточно

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что никаких перебоев с производством туалетной бумаги в стране на фоне коронавируса нет и призвал население спокойнее относиться к закупкам этого товара впрок.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Сейчас ходят слухи, которые не соответствуют действительности. Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности", - сказал премьер в субботу на пресс-конференции в Токио.

В японском сегменте интернета появилась информация, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски делают из одного материала, хотя это не так. В результате жители страны в последние дни начали скупать бумагу и салфетки - их можно найти на полках, если только прийти к открытию супермаркета или аптеки. Производители и поставщики туалетной бумаги также заверили, что все производство находится внутри Японии и никак не зависит от Китая, где отмечена вспышка коронавируса.

Сейчас во многих магазинах висят таблички, что больше одной упаковки туалетной бумаги в одни руки не продается. Тем не менее товар быстро раскупают, поскольку запасов в магазинах не хватает в связи с повышенным спросом.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Специалисты из Китая прибыли в Иран для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Также вечером 29 февраля в Иран из КНР прибудет еще один самолет с гуманитарным грузом - 50 тыс. комплектов для тестирования на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС