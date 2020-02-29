Специалисты из Китая прибыли в Иран для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Группа китайских специалистов в субботу прибыла в Иран для оказания помощи этой стране в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, самолет с пятью экспертами Общества Красного Креста Китая на борту утром по местному времени приземлился в аэропорту Тегерана. Задача добровольцев из КНР - передать иранской стороне опыт по ликвидации вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, активизировать взаимодействие между органами здравоохранения двух стран в соответствующей сфере.

"В последнее время ситуация с распространением коронавируса в Иране становится все более сложной, и китайская обеспокоена этой проблемой как своей собственной, - заявил посол КНР в Тегеране Чан Хуа. - Прибытие специалистов из Китая свидетельствует, что наша страна намерена плечом к плечу с Ираном преодолевать трудности".

По данным газеты, вечером 29 февраля в Иран из КНР прибудет еще один самолет с гуманитарным грузом - 50 тыс. комплектов для тестирования на коронавирус. Ранее посольство КНР предоставило иранской стороне 250 тыс. медицинских масок.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 388 случаев заболевания, умерли 34 человека.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно официальным данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.