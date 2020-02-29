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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Власти Люксембурга приняли такое решение из-за проблемы пробок на дорогах
Описание
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей. Согласно решению коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, с субботы отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда.

Этот "исторический день", по сообщениям местных СМИ, отметят концертами на четырех вокзалах королевства и другими культурными мероприятиями.

Такой щедрый жест власти Люксембурга решили сделать на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства составляет 614 тыс. жителей. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из соседних стран - Бельгии, Германии и Франции. В результате движение на дорогах, прежде всего столицы, надолго встает.

Как поясняет агентство AFP, эта "важная социальная мера" затронет почти 40% домохозяйств. Стоимость проекта составит €41 млн в год, которые планируется возместить за счет налоговых сборов. В связи с этим критики заявляют, что "название "бесплатный транспорт" вовсе не означает, что никто не платит".

До этого в Люксембурге уже действовал бесплатный проезд для детей и студентов. Учащимся достаточно было предъявить в билетную кассу документ о зачислении в вуз. При его наличии оформлялся специальный электронный билет, действовавший в течение одного учебного года.

Люксембург на данный момент является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В столице Эстонии Таллине оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году, но эта мера распространяется только на местных жителей. Северный французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек также ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году.

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Люксембург
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