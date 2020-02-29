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Распространение коронавируса нового типа
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Азербайджан временно закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Также ограничено авиасообщение

БАКУ, 29 февраля. /ТАСС/. Азербайджан временно закрывает границу с Ираном в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил в субботу кабмин страны.

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"В связи с риском распространения коронавируса принято решение с 29 февраля, начиная с 16:00 (15:00 мск - прим. ТАСС), временно закрыть на две недели государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран (ИРИ) на основе ограничительного режима", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что сложившаяся ситуация была обсуждена с соответствующими структурами Ирана, которые проинформированы о решении азербайджанской стороны. "В координации с Исламской Республикой Иран будет обеспечен необходимый коридор для того, чтобы граждане ИРИ могли покинуть территорию Азербайджана, а также для возвращения находящихся в соседней стране азербайджанских граждан с применением соответствующего режима", - подчеркивается в сообщении.

В Азербайджане уже выявлены три случая заражения новым коронавирусом. Один из заболевших - гражданин России, двое - граждане Азербайджана. Все они до этого находились в Иране.

19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека.

Ограничение авиасообщения

Национальный перевозчик Азербайджана - компания "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) - ввел ограничения на авиасообщение с Ираном из-за нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу пресс-служба АЗАЛ.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией АЗАЛ вводит ряд ограничений на рейсы в Иран и из Ирана. С 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по направлению Тегеран - Баку будут допускаться только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку - Тегеран - граждане Ирана", - отмечается в сообщении.

В настоящее время полеты из Ирана в Азербайджан осуществляет только бюджетная авиакомпания Buta Airways, которая является структурным подразделением АЗАЛ.

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АзербайджанРаспространение коронавируса нового типа
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