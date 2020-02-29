Митрополит Киевский Онуфрий возглавил литургию и многотысячный крестный ход в Подгорице

ПОДГОРИЦА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) возглавил праздничную литургию в честь св. Симеона Мироточивого (в миру - Стефана Неманьи, родоначальника сербской королевской династии Неманьичей), который почитается небесным покровителем Подгорицы. Об этом сообщил в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

"Приветствую наших братьев из Киевской Руси, приехавших к нам сегодня", - обратился к народу митрополит Амфилохий, добавив, что "церковь не имеет границ". Он подарил митрополиту Онуфрию копию чаши 4-го века, найденной на территории Черногории. Он также обратился к властям Черногории с "мольбой отменить закон о свободе вероисповедания". В ответ многотысячная толпа начала скандировать: "Не отдадим святыни!"

В свою очередь митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и 800-летием Сербской православной церкви (СПЦ) и назвал св. Симеона Мироточивого символом Сербской православной церкви в Черногории. Митрополит подарил СПЦ икону всех святых Киево-Печерской лавры с частицами мощей с пожеланием, чтобы эти святые молились за Сербию и Черногорию.

"История проводит наши страны через непростые испытания, раскол и смута в церкви не могут нас не огорчать. Но мы убеждены, что только верность Богу сумела сохранить наши народы до сегодняшних времен. Наше единство и любовь показывается сегодня в крестном ходе, когда мы вместе молим Бога благословить наши народы, страны и близких. Мы возносим молитвы на умиротворение в Черногории и мир на Украине", - заявил митрополит Киевский и всея Украины.

Праздник Симеона Мироточивого считается в Подгорице главным городским праздником. Митрополиту Онуфрию во время литургии сослужили 15 митрополитов и епископов Украинской и Сербской православных церквей.

После литургии, в которой приняли участие тысячи верующих, от соборного храма Христого Воскресения начался крестный ход по улицам черногорской столицы к исторической крепости города, где находится Лавра св. Симеона Мироточивого. Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, в крестном ходе приняли участие "десятки, если не сотни тысяч верующих".

Впереди колонны на специальном автомобиле везли раку с мощами св. Василия Острожского, который является самыи почитаемым святым в Черногории. Шествие возглавили митрополит Киевский Онуфрий и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Колонна заполнила все центральные проспекты города.

Ранее митрополит Киевский Онуфрий возглавил протестную литию в столице Черногории Подгорице, собравшую несколько десятков тысяч человек, а также посетил монастырь Острог.

Протесты в Черногории

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.