Провинция Хайнань возобновляет автобусное сообщение с другими регионами Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 29 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань возобновляет автобусное сообщение с другими регионами страны, которое в январе было приостановлено из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на Управление провинции по вопросам транспорта.

С 29 февраля возобновляется работа рейсовых и чартерных автобусов. Единственное направление, которое пока остается закрытым - это наиболее пострадавшая от вируса провинция Хубэй. Транспортные компании по указанию властей обязаны осуществлять регистрацию пассажиров, проверять температуру их тела перед поездкой, а также производить должным образом дезинфекцию салонов автобусов.

Все пассажиры и водитель должны на протяжении всего пути носить защитную маску. Если у какого-либо пассажира во время поездки будет выявлена температура выше 37,3 градуса, то водитель обязан отсадить его в отдельную зону в салоне, а затем доставить в ближайший пункт медицинского осмотра.

С 26 февраля власти провинции Хайнань понизили с наивысшего первого до третьего уровня режим экстренного реагирования на вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Решение было принято на основе анализа множества факторов экспертами из руководящей рабочей группы по борьбе с эпидемией, которые пришли к выводу об улучшении эпидемиологической ситуации на острове после принятых жестких мер санитарного контроля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

На Хайнане официально подтверждено 168 случаев инфицирования.