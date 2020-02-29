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Распространение коронавируса нового типа

В Минздраве назвали четыре правила, позволяющих избежать заражения коронавирусом

В министерстве также напомнили, что любой человек при появлении признаков простуды или респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Минздрав России назвал четыре правила, позволяющих избежать заражения коронавирусом нового типа. Об этом в субботу сообщает пресс-служба министерства.

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"Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды; воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу - Китай, Южную Корею, Италию, Иран", - говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что любой человек при появлении признаков простуды или респираторной инфекции может обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Медицинским специалистам также нужно сообщить о посещении за последние 14 дней до появления симптомов стран, где были зарегистрированы случаи нового коронавируса. "После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции", - пояснили в пресс-службе.

"Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению Covid-19, обновленная информация будет направлена во все медучреждения", - добавили в Минздраве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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