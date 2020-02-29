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В Болгарии спасли российского туриста, попавшего под снежную лавину

В общей сложности пострадавший провел под снегом около двух часов

СОФИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. В Болгарии спасли российского туриста, попавшего в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Банско, сообщил в субботу телеканал bTV.

"Спасатели горно-спасательной службы Банско извлекли живого человека, который попал под лавину, это россиянин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телекомпании. На сайте также представлены фотографии спасательной операции.

Отмечается, что москвич со своим приятелем катался на лыжах вне маркированной трассы и попал под лавину. Сигнал о происшествии около 11:00 (около 12:00 мск) подал его товарищ, который сумел уйти от лавины.

В спасательной операции приняли участие четыре человека. В общей сложности пострадавший провел под снегом около двух часов.

Спасатели предупреждают, что в горах Болгарии сохраняется высокая лавинная опасность.

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БолгарияРоссия
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