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Гражданин Казахстана с редкой группой крови помогает жителям китайского острова Хайнань

Решение стать донором 26-летний Руслан принял, когда узнал о том, что на Хайнане больным талассемией детям не хватает крови первой отрицательной группы

ХАЙКОУ /Китай/, 29 февраля. /ТАСС/. Гражданин Казахстана по имени Руслан с первой отрицательной группой крови стал донором в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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Решение стать донором 26-летний Руслан принял, когда узнал из интернета о том, что на Хайнане детям, больным талассемией (заболевание, в основе которого лежит нарушение синтеза цепей гемоглобина), не хватает редкой донорской крови - первой отрицательной.

Увидев сообщение, он сразу же сдал 400 мл крови в провинциальном Центре крови в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань).

Руслан живет в Китае с 2009 года. После учебы на двухлетних языковых курсах он продолжил обучение в Хайнаньском университете, в 2015 году поступил в магистратуру Пекинского научно-технического университета. После окончания вуза молодой человек решил остаться в Китае, здесь также проживает его семья - супруга и дочь.

На фоне борьбы с коронавирусом власти Китая призывают жителей страны становиться донорами. Особенно это касается граждан с редкой группой и тех, кто вылечился от коронавируса нового типа - плазму крови с антителами используют при лечении тяжелых форм заболевания.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане - была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в десятках стран, включая Россию.

Теги
КазахстанКитайХайнань
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