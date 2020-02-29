Гражданин Казахстана с редкой группой крови помогает жителям китайского острова Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 29 февраля. /ТАСС/. Гражданин Казахстана по имени Руслан с первой отрицательной группой крови стал донором в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Решение стать донором 26-летний Руслан принял, когда узнал из интернета о том, что на Хайнане детям, больным талассемией (заболевание, в основе которого лежит нарушение синтеза цепей гемоглобина), не хватает редкой донорской крови - первой отрицательной.

Увидев сообщение, он сразу же сдал 400 мл крови в провинциальном Центре крови в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань).

Руслан живет в Китае с 2009 года. После учебы на двухлетних языковых курсах он продолжил обучение в Хайнаньском университете, в 2015 году поступил в магистратуру Пекинского научно-технического университета. После окончания вуза молодой человек решил остаться в Китае, здесь также проживает его семья - супруга и дочь.

На фоне борьбы с коронавирусом власти Китая призывают жителей страны становиться донорами. Особенно это касается граждан с редкой группой и тех, кто вылечился от коронавируса нового типа - плазму крови с антителами используют при лечении тяжелых форм заболевания.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане - была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в десятках стран, включая Россию.