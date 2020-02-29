В Пермском крае уволили главврача скорой, медработники которой тащили пациента по асфальту

ПЕРМЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Главного врача станции скорой помощи в городе Березники Пермского края, сотрудники которой без носилок волокли мужчину по асфальту до автомобиля, уволили. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

Видеозапись, на которой один из сотрудников объяснил действия бригады скорой тем, что больной "весь грязный", была опубликована в соцсетях 23 февраля.

"Главный врач станции скорой помощи уволен, о причинах увольнения будет сообщено позднее. Было несколько резонансных случаев", - сказала собеседница агентства, уточнив, что результаты проверки Минздрава края по данному инциденту станут известны в ближайшее время.

Прокуратура города проводит проверку информации о ненадлежащем оказании экстренной медицинской помощи. Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова 24 февраля в своем аккаунте в Instagram написала, что "такое отношение к пациенту недопустимо", и отметила, что все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.