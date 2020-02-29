{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пермском крае уволили главврача скорой, медработники которой тащили пациента по асфальту

В региональном Минздраве уточнили, что о причинах увольнения сообщат позднее

ПЕРМЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Главного врача станции скорой помощи в городе Березники Пермского края, сотрудники которой без носилок волокли мужчину по асфальту до автомобиля, уволили. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

Видеозапись, на которой один из сотрудников объяснил действия бригады скорой тем, что больной "весь грязный", была опубликована в соцсетях 23 февраля.

"Главный врач станции скорой помощи уволен, о причинах увольнения будет сообщено позднее. Было несколько резонансных случаев", - сказала собеседница агентства, уточнив, что результаты проверки Минздрава края по данному инциденту станут известны в ближайшее время.

Прокуратура города проводит проверку информации о ненадлежащем оказании экстренной медицинской помощи. Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова 24 февраля в своем аккаунте в Instagram написала, что "такое отношение к пациенту недопустимо", и отметила, что все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Родственники пациента устроили потасовку с медсестрами в больнице на Ставрополье
Конфликт произошел из-за того, что в медицинском учреждении установили запрет на групповое посещение в связи с карантином по гриппу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС