Вильфанд: невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Нынешняя зима в Москве стала самой теплой за весь период метеонаблюдений. Она обогнала предыдущую "рекордсменку" сразу на 2,5 градуса по среднемесячной температуре за три месяца, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Регулярные метеорологические наблюдения в России ведутся около 140 лет. "В Москве эта зима оказалась супертеплой. До сих пор оставался актуальным рекорд 59-летней давности: с 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила минус 2,8 градуса. Сейчас [среднемесячная] температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса", - сообщил он.

Вильфанд назвал этот рекорд невероятным, так как такой большой отрыв от предыдущего пикового показателя - явление крайне редкое. Обычно борьба за температурные рекорды идет в сотых долях градусов. "Можно уверенно говорить, что такой теплой зимы еще долго не будет", - отметил он.

Текущая зима в России также претендует на рекорд. Однако климатологам еще предстоит уточнить эти данные, пояснил Вильфанд.