Бастрыкин открыл в Кронштадте кадетские классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу открыл в городе Кронштадте кадетские классы на базе местной общеобразовательной школы, сообщается на сайте ведомства. Классы рассчитаны на 60 человек, которые будут углубленно изучать морское дело.

"В городе воинской славы Кронштадте председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин торжественно открыл кадетские классы морской направленности Следственного комитета, которые будут функционировать на базе школы №425 имени академика П. Л. Капицы", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, школа №425 - самая крупная в Кронштадте. Обучение в трех кадетских классах, в каждом из которых будет по 20 учеников, начнется со следующей недели. В них будут преподавать следователи. Воспитанники станут углубленно изучать историю и специфику морского дела, чтобы в перспективе поступить в высшие учебные заведения военно-морской направленности.

"Председатель выразил уверенность в том, что обучающиеся классов с морской направленностью станут достойной частью кадетского братства СК России и будут продолжателями славных традиций наших героических предков, доблестно защищавших родные земли и морские просторы на протяжении всей российской истории", - отмечается на сайте СК.