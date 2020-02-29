Австрия готова направить полицию на внешнюю границу ЕС для защиты от нелегалов

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Австрия готова направить дополнительные силы полиции в страны на внешней границе ЕС с целью не допустить прохода нелегальных мигрантов через Турцию в Европу. Об этом сообщил в субботу канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Нельзя допустить повторения ситуации 2015 года. Наша цель - защитить внешние границы ЕС, остановить там нелегальных мигрантов и не пропускать, - написал Курц в Twitter. - Австрия также готова поддержать страны на внешней границе дополнительными полицейскими, как об этом заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер. Если защита внешней границы ЕС провалится, тогда Австрия будет защищать свою границу".

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии.