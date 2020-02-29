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Полиция задержала нескольких участников драки футбольных фанатов в Москве

Конфликт произошел между болельщика "Спартака" и "Динамо"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в драке между футбольными фанатами на станции метро "Маяковская" в Москве, полиция задержала нескольких ее участников. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"Несколько сот болельщиков "Спартака" примерно в 13:00 вышли из поезда на станции метро "Маяковская", чтобы пройти шествием к стадиону "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо", - сказал источник. По его словам, на платформе они столкнулись с фанатами "Динамо", в драке некоторые из них получили травмы и не смогли выйти из метро, а драка переместилась на улицу.

"Там несколько человек были задержаны полицией", - сказал собеседник агентства.

Матч "Динамо" - "Спартак" начнется в 16:30 на стадионе "Динамо".

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