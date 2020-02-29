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Распространение коронавируса нового типа

Задержанный в Пекине из-за пассажира с подозрением на коронавирус самолет вылетел в Москву

Задержка рейса была связана с решением китайских властей о проведении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения вирусной инфекции

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Задержанный в Пекине самолет "Аэрофлота", на борту которого был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус, вылетел в обратно Москву. Об этом в субботу сообщил официальный представитель российской авиакомпании.

"Задержка рейса была связана с решением китайских властей о проведении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения вирусной инфекции. В настоящее время мероприятия завершены, борт вылетел в 14:30. Пассажирам принесены извинения за задержку рейса по независящим от компании причинам", - сказал он.

Ранее в субботу посольство РФ в Китае сообщило, что в международном аэропорту Пекина Шоуду на борту самолета "Аэрофлот" администрация аэропорта выявила пассажира с подозрением на коронавирус. В заявлении дипмиссии отмечалось, что ни у одного из следовавших на борту граждан России - 20 пассажиров и 15 членов экипажа - симптомов заболевания пока не обнаружено, они были направлены на медицинскую диагностику.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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