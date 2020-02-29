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Родственники пациента устроили потасовку с медсестрами в больнице на Ставрополье

Конфликт произошел из-за того, что в медицинском учреждении установили запрет на групповое посещение в связи с карантином по гриппу

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. По факту конфликта, переросшего в потасовку, между родственниками пациента и медсестрами больницы Георгиевского городского округа Ставрополья организовали проверку. Об этом ТАСС сообщили в субботу в отделе МВД по городскому округу.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. На видеозаписи видны медицинские работники, которые преграждают группе посетителей вход в больничное отделение. Люди, недовольные запретом, угрожают медработникам, а затем силой пытаются попасть в отделение.

"Отделом МВД России по Георгиевскому городскому округу организована проверка по факту произошедшего в больнице Георгиевска", - сообщили в пресс-службе. В краевом Минздраве ТАСС пояснили, что инцидент в больнице произошел вечером 28 февраля.

В медицинском учреждении в настоящее время установлен запрет на групповое посещение в связи с карантином по гриппу.

"Родственники одного из пациентов попытались прорваться в терапевтическое отделение. Они устроили потасовку с медицинским персоналом, попытались проявить силу по отношению к встретившим их медицинским сестрам, ответственным за соблюдение режима", - сказал представитель министерства.

В Минздраве отметили, что на место происшествия оперативно вызвали охрану и представителя полиции, ситуацию урегулировали, пострадавших нет. В министерстве просят с пониманием относиться к ограничениям посещений в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Теги
РоссияСтавропольский край
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