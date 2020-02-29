Во Франции из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия в помещениях

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Французские власти в связи с распространением нового коронавируса приняли решение отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более 5 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Оливье Веран, пресс-конференцию которого транслировал телеканал BFM . Министр выступал в Елисейском дворце по итогам прошедших там под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона чрезвычайных заседаний Совета министров и Совета обороны страны.

"Мы принимаем меры, обусловленные ситуацией. В связи с этим на национальном уровне отменяются все проводимые в помещениях общественные мероприятия с участием более 5 тыс. человек. Также отменяются все общественные мероприятия в зонах распространения заболевания", - сказал министр.

В частности, как сообщил Веран, все массовые мероприятия будут отменены в департаменте Уаза, где выявлен один из локальных очагов распространения инфекции. Кроме того, отменен назначенный на воскресенье парижской полумарафон, перенесено на более поздний срок проведение в Каннах выставки инвестиций в недвижимость MIPIM, отменен карнавал в городе Анси. На один день будет сокращена международная сельскохозяйственная выставка, проходящая в настоящее время в Париже. В то же время министр отметил, что сроки проведения в стране муниципальных выборов, назначенных на 15 и 22 марта, "на данный момент" признано целесообразным не изменять.

Глава Минздрава также сообщил, что по состоянию на середину дня субботы в стране число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 16, всего во Франции зафиксировано 73 случая заболевания. Из числа заболевших 59 человек находятся в больницах, 12 человек выздоровели, двое умерли. Основными очагами остаются департамент Верхняя Савойя на востоке страны и город Крей в департаменте Уаза (в 70 км к северу от Парижа).