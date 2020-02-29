На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся сноупарк на высоте 2,5 тыс. м

ЧЕРКЕССК, 29 февраля. /ТАСС/. Сноупарк на высоте 2,5 тыс. м открылся на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). По случаю открытия там прошли соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании АО "Курорты Северного Кавказа".

"Сегодня прошли соревнования в честь открытия сноупарка. Из-за погодных условий организаторы возвели специальную трассу на южном склоне, на которой и прошли соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу", - сказали в пресс-службе.

В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов со всей страны. Первым стал Алексей Чайковский из Ростова-на-Дону, второе место занял Евгений Павлов из Санкт-Петербурга, бронзу получил участник из Краснодара Роман Саблук.

Общая протяженность всех маршрутов высокогорного сноупарка составляет 1,5 км. Один из маршрутов парка был запущен в тестовом режиме в конце 2019 года. Фан-слоуп трасса включает в себя различные фигуры, волны и контруклоны, которые подходят для детей и новичков. В парке откроют также слалом-трассу с большим количеством поворотов и контруклонов и линию с боксами, перилами, трамплинами и другими фигурами.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.