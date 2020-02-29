{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся сноупарк на высоте 2,5 тыс. м

Там прошли соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу

ЧЕРКЕССК, 29 февраля. /ТАСС/. Сноупарк на высоте 2,5 тыс. м открылся на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). По случаю открытия там прошли соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании АО "Курорты Северного Кавказа".

"Сегодня прошли соревнования в честь открытия сноупарка. Из-за погодных условий организаторы возвели специальную трассу на южном склоне, на которой и прошли соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу", - сказали в пресс-службе.

В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов со всей страны. Первым стал Алексей Чайковский из Ростова-на-Дону, второе место занял Евгений Павлов из Санкт-Петербурга, бронзу получил участник из Краснодара Роман Саблук.

Общая протяженность всех маршрутов высокогорного сноупарка составляет 1,5 км. Один из маршрутов парка был запущен в тестовом режиме в конце 2019 года. Фан-слоуп трасса включает в себя различные фигуры, волны и контруклоны, которые подходят для детей и новичков. В парке откроют также слалом-трассу с большим количеством поворотов и контруклонов и линию с боксами, перилами, трамплинами и другими фигурами.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
Только в Китае заболевание унесло жизни более 2,7 тысячи человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС