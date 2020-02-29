Волонтеры юга России обучатся в Крыму социальному проектированию

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Волонтеры юга России в рамках федерального проекта "Пространство развития", нацеленного на вовлечение молодых людей в социальное развитие малых городов и сел, пройдут в Крыму обучение социальному проектированию. Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель председателя Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Владимир Селин.

"Сейчас стартовала серия окружных форумов федерального проекта "Пространство развития", первый открылся в городе Котлас Архангельской области. Скоро окружная школа для ребят из малых сел и городов Южного федерального округа пройдет в Крыму, где молодые люди будут "прокачивать" свои навыки и компетенции в социальном проектировании", - сказал он после встречи с молодежью Севастополя, не уточнив даты проведения форума в Крыму.

Ребята будут проходить подготовку у экспертов в сфере создания и продвижения социально-значимых проектов на селе. Реализация проекта "Пространство развития" в минувшем году помогла многим молодым россиянам из населенных пунктов численностью менее 50 тыс. человек под руководством наставников воплотить свои инициативы, направленные на решение социальных проблем малых населенных пунктов. Проектные команды из малых городов и сел учатся воплощать свои программы, правильно ставить цели и правильно их решать, находить спонсоров, партнеров, составлять заявки на грантовые конкурсы, выигрывать их и получать помощь и поддержку, пояснил зампредседателя РСМ.

"Мы помогаем ребятам свой проект расписать, обозначить проблемные точки и как его решить в течение года. Считаем, что это проект ["Пространство развития"] будущего, потому что в больших регионах люди научились писать проекты и правильно ставить задачи, и нужно спускаться на уровень дальше. Вся активная молодежь приезжает в вузы из школ, и работать надо с ними уже оттуда", - отметил собеседник агентства.

Селин также добавил, что в этом году стартовал проект "Пространство развития-онлайн". Волонтерам, которые не прошли в финал федерального проекта либо пропустили прием заявок, окажут услуги в онлайн-контакте, проведут с ними вебинары, ответят на вопросы и проконсультируют, помогая воплотить свой проект.

О проекте

Проект "Пространство развития", направленный на вовлечение молодежи в социальное развитие территорий малых городов и поселений через создание проектных команд, стартовал по инициативе Российского союза молодежи в 2018 году. Ключевым новшеством проекта в минувшем году стало наставничество - закрепление за каждой командой человека, обладающего большим практическим опытом в реализации соцпроектов и помогающего в их реализации. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на 2019-2021 годы, а также при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.