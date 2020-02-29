В Эквадоре зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом на территории страны. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Себайос.

"Несмотря на принятые меры, как и в других 54 странах, вирус попал к нам в страну. Вынуждены сообщить о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Эквадоре", - сказала она.

Министр уточнила, что речь идет о соотечественнице, постоянно живущей в Испании, которая прибыла в Эквадор 14 февраля. По прибытии у нее не было симптомов заболевания, однако в последующие дни она почувствовала недомогание. По словам Себайос, заразившаяся находится в отделении интенсивной терапии одной из клиник, где созданы условия для приема таких пациентов.

Женщина до недавнего времени находилась дома. "Министерство установила полный круг ее контактов за это время. <...> Это порядка 80 человек", - уточнил замминистра Хулио Лопес Марин. При этом, как он пояснил, ни у кого из них за последние две недели наблюдений не отмечалось симптомов характерных для заражения коронавирусом.