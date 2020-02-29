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Распространение коронавируса нового типа

Посвященный русскому языку в странах АТР форум отменили из-за коронавируса

Также перенесли на неопределенный срок международный молодежный фестиваль "100 друзей", который должен был пройти с 13 по 15 марта в Бангкоке

БАНГКОК, 29 февраля. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Русский язык в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): традиции, тенденции и перспективы изучения и преподавания" и международный молодежный фестиваль "100 друзей", которые должны были пройти с 13 по 15 марта в Бангкоке, перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в субботу член Регионального координационного совета российских соотечественников стран Азии, профессор Университета Таммасат Ольга Жилина.

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"С большим сожалением вынуждена сообщить о переносе времени проведения нашей международной научно-практической конференции и фестиваля "100 друзей" на неопределенный срок, - отметила организатор мероприятий. - Это связано с рекомендациями Министерства здравоохранения Таиланда и соответствующим распоряжением администрации Университета Таммасат в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией". "О новых сроках проведения конференции и фестиваля будет объявлено позднее", - добавила Жилина.

Международная конференция, посвященная положению русского языка в социокультурном пространстве стран региона, должна была пройти на территории учебного кампуса Университета Таммасат. Ожидалось, что во время встречи ее участники обсудят вопросы методики преподавания русского языка как иностранного, а также обменяются опытом эффективного его преподавания в условиях иноязычной среды. Фестиваль "100 друзей" должен был состояться в эти же дни по трем направлениям, в его программу были включены конкурс чтецов (стихи и проза на русском языке), конкурс певцов (песни на русском языке) и конкурс национального творчества.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Таиланда, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 42, вылечились 28 человек. Общее число пациентов, оказавшихся под наблюдением врачей, составляет 2798, из них 1269 все еще находятся в больницах.

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ТаиландРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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