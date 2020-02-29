Число случаев заражения коронавирусом в Ливане выросло до семи

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Минздрав Ливана сообщил в субботу о трех новых случаях заражения коронавирусом в стране. Как сообщило ливанское агентство Al Watania , таким образом число инфицированных выросло до семи.

Все они помещены под карантин в госпиталь им. Рафика Харири при ливанском государственном университете. Среди заразившихся один иранец и один сириец.

В пятницу министр просвещения и высшего образования республики Тарек Маджзуб объявил о решении прервать в профилактических целях занятия в средних школах, институтах и университетах Ливана с 29 февраля по 8 марта. В этот период не будут работать также все дошкольные заведения.

Ранее правительство Ливана ввело временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где распространился коронавирус.