Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 1 тыс.

РИМ, 29 февраля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Италии с начала локальной вспышки достигло 1049 человек, 29 умерли. Об этом в субботу сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Еще несколько человек скончались, таким образом, общее число составляет 29 человек. Общее число инфицированных достигло 1049 человек, из них 105, то есть где-то 10% находятся в отделении интенсивной терапии", - сказал он. Боррелли также уточнил, что излечились 50 пациентов.

Половина случаев заражения выявлена в северной области Ломбардия, где находится эпицентр локальной вспышки нового коронавируса. Растет число инфицированных в Эмилии-Романье (213), которая обогнала Венето, где до сих пор были выявлены 189 заразившихся. Ломбардия лидирует и по числу умерших. Скорее всего, в этих трех регионах школы на следующей неделе останутся закрыты, указывает новостной канал Rai News 24. 1 марта истекает срок принятого ранее указа правительства о праве региональных властей принимать чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса.

Три первых случая заражения внутри страны зарегистрированы в столичной области Лацио, где коронавирус был диагностирован у женщины из Фьюмичино (город под Римом). Она недавно вернулась с севера Италии. Инфицированы также ее муж и сын. До этого в Лацио были только три привезенных из Китая случая заражения - у супружеской пары китайских туристов и эвакуированного из Уханя итальянца. Все трое выздоровели.