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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся новым коронавирусом в Хорватии достигло шести

В Минздраве страны сообщили, что ожидают результаты тестов на коронавирус еще двоих человек

ЗАГРЕБ, 29 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Хорватии выросло на одного человека, достигнув шести. Об этом сообщил в субботу на заседании Национального штаба гражданской защиты министр здравоохранения страны Вилли Берош.

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Ранее сообщалось о пяти инфицированных.

"В стране выявлен очередной случай заражения коронавирусом, в то время как ожидаются результаты тестов [на коронавирус] еще двоих хорватских граждан, - отметил министр. - Таким образом, общее число заразившихся в республике в настоящий момент составляет шесть человек".

По словам Бероша, коронавирус был обнаружен у жительницы Риеки, "которая контактировала с ранее заразившимся человеком из этого города". У нее нет тяжелых симптомов, она чувствует себя нормально. Пациентка находится в инфекционной клинике города Загреба.

25 февраля премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил, что в стране зафиксирован первый заболевший новым коронавирусом. К 28 февраля общее число заразившихся выросло до пяти человек. Инфицированные являются жителями Загреба и Риеки.

Теги
ХорватияРаспространение коронавируса нового типа
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