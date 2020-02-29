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Распространение коронавируса нового типа
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В США первый человек умер из-за заражения новым коронавирусом

Это произошло в округе Кинг, на территории которого находится город Сиэтл

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Власти США зафиксировали первый случай, когда человек на территории страны умер из-за заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном здравоохранительным управлением американского штата Вашингтон.

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Случай имел место в округе Кинг, на территории которого находится город Сиэтл. Информации о личности умершего не приводится.

Как сообщали ранее американские власти, в США находятся более 60 человек, зараженных новым коронавирусом. Зафиксированы минимум три случая передачи вируса от человека к человеку на территории страны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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