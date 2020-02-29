{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Ватикане назвали "полным фейком" новость о коронавирусе у помощников Папы Римского

В Ватикане считают, что к подобным спекуляциям могло подтолкнуть то, что 83-летнему Папе Римскому Франциску нездоровится в последние дни
Папа Римский Франциск EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Описание
Папа Римский Франциск
© EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

ВАТИКАН, 29 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новость о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения Папы Римского Франциска и карантине в папском городе-государстве в службе печати Святого престола назвали "полным фейком". Соответствующий комментарий корреспондент ТАСС получил в субботу после появления информации на портале MCM News.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Очень большой фейк", - ответили на соответствующий вопрос в службе печати. Указанный сайт написал, в частности, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина. К подобным спекуляциям, от которых Ватикан просит воздерживаться журналистов, подтолкнуло то, что 83-летнему Франциску нездоровится в последние дни. В частности, в четверг он отменил участие в мессе с представителями римской курии. В пятницу сообщалось об отмене запланированных аудиенций, однако Папа продолжал рабочие встречи в своей резиденции в гостинице на территории Ватикана "Дом Святой Марфы". Как указали в службе печати, в субботу Франциск провел несколько частных аудиенций, однако пока он избегает больших групповых встреч.

В воскресенье понтифик выступает с традиционной проповедью на площади Святого Петра.

Число инфицированных коронавирусом в Италии, где выявлена локальная вспышка вызываемого им заболевания, превысило тысячу человек, 29 умерли.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Мексики сообщили о выявлении еще одного случая заражения коронавирусом
Речь идет о 20-летней мексиканке, которая ранее побывала в Милане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС