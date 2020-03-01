Путин 1 марта в Пскове посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 1 марта совершит рабочую поездку в Псковскую область, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы.

1 марта в Псковской области в День памяти воинов-десантников 6-й роты состоится торжественный митинг, возложение цветов и гирлянды славы к памятному знаку "Купол" в поселке Череха. Этот монумент был возведен в честь 84 десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые погибли в 2000 году в бою с бандформированиями в Аргунском ущелье. Монумент был открыт в 2002 году по указу президента России. К 20-летию подвига десантников "Купол" полностью отреставрировали, ремонтные работы завершились на днях.

Кроме того, в честь бойцов 6-й роты в воскресенье в Пскове состоится турнир по дзюдо, а также пройдут торжественный митинг, возложение цветов и гирлянды славы на кладбище Орлецы-2, где похоронены тела некоторых десантников.

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.