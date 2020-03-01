На льду Байкала попробуют поставить рекорд скорости автомобиля на газе и рекорд торможения

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Участники фестиваля "Дни скорости на льду Байкала", который проходит в проливе Малое Море в Иркутской области, попытаются поставить рекорд скорости на льду на автомобиле, работающем на природном газе, а также рекорд на длину тормозного пути на льду. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС один из инициаторов проведения фестиваля и его участник Андрей Леонтьев.

"В прошлом году у нас был электромобиль, мы установили первый в мире рекорд на электромобиле на льду, это и первый рекорд электромобиля в России. В этом году у нас машина на пропане, и мы на ней будем пытаться установить российский рекорд скорости", - сказал Леонтьев.

Также на фестивале попытаются поставить рекорд на длину тормозного пути на льду. Это попробует сделать сам Леонтьев на автомобиле Jaguar F-Pace.

Кроме того, участники будут пытаться поставить новые рекорды скорости на льду на автомобиле с дизельным двигателем и на автомобиле класса "Cart". Всего в заездах примут участие семь пилотов, все они приехали на Байкал из Москвы, автомобили также были доставлены из столицы. Одна из машин является автомобилем собственной сборки, она принадлежит пилоту Сергею Ларину, многократному рекордсмену России, и в 2020 году дебютирует на льду Байкала под его управлением. Остальные автомобили - заводские.

Фестиваль "Дни скорости на льду Байкала" проходит с 24 февраля по 5 марта. Первые несколько дней пилоты испытывали трассу, с 1 марта начинаются заезды, ориентированные на рекорды. Протяженность трассы составляет 11 км, минимальная толщина льда - 86 см. Трасса сертифицирована Российской автомобильной федерацией, что позволяет официально признавать рекорды.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля. "Дни скорости на Байкале" проводятся с 2011 года. За это время было поставлено более 20 рекордов скорости. В частности, в 2013 году пилот Роман Русинов разогнался на льду до 294,8 км/ч, в 2015 году Андрей Леонтьев смог разогнаться уже до 295 км/ч. В 2019 году впервые в мире был поставлен рекорд скорости на льду на электромобиле - Максим Леонов на Jaguar I-pace развил скорость 204 км/час.