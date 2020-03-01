У российских адвокатов появится "гонорар успеха"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Изменения в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" вступают в силу 1 марта, одной из его значимых новелл стало введение "гонорара успеха" для адвокатов.

Теперь в соглашение с адвокатом можно будет включать условие, по которому размер вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания юридической помощи, в том числе от решения, которое вынесет суд. Но это возможно лишь по гражданским и арбитражным делам и не может применяться при оказании адвокатом услуг по уголовным делам или делам об административном правонарушении.

О введении "гонорара успеха" в России дискутировали более десяти лет. В 2007 году Конституционный суд фактически запретил такие гонорары из-за возможной недобросовестности участников такого договора.

В судейской среде изменения поддержали. Как считает секретарь Пленума Верховного суда Виктор Момотов, введение "гонорара успеха" будет стимулировать адвокатов к отказу от отстаивания очевидно бесперспективных и надуманных позиций, поскольку риск поражения переносится с клиента на адвоката, и в то же время даст возможность даже небогатым людям, которые не могли бы позволить себе дорогого юриста, получить помощь хорошего адвоката за счет средств, полученных по итогам суда (например, при споре о наследстве).

Момотов не исключил, что "гонорары успеха" приведут к появлению института судебных инвестиций, когда профессиональные юристы будут оценивать потенциальную возможность выигрыша дела и предлагать потенциальному истцу, у которого нет своих средств, оплатить юристов и получить прибыль от части выигранной в суде суммы.

Правила гонора успеха

Как сообщил ТАСС член рабочей группы Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ по подготовке правил применения "гонорара успеха" и управляющий партнер "Пепеляев групп" Сергей Пепеляев, этот институт применяется уже около 30 лет, но ранее не существовало никакого его регулирования. "Поэтому адвокат не был защищен от случаев, когда вторая сторона договора поступает недобросовестно и отказывается платить. Роль поправки - определить границы возможного применения "гонорара успеха", - отметил Пепеляев.

Правила применения "гонорара успеха" должна установить ФПА, базируясь на нормах законодательства об адвокатуре и нормах Кодекса профессиональной этики адвоката. В частности, Пепеляев считает, что "гонорар успеха" не может взиматься авансом, так как юриста заподозрят в коррупции. "До введения правил адвокаты могут пользоваться этим инструментом, но с теми ограничениями, которые установлены в законе", - добавил он.

Пепеляев отметил, что в 90% случаев на включении в соглашение условия о "гонораре успеха" настаивают не адвокаты, а их клиенты. Так они могут получить квалифицированную юридическую помощь и стимулируют адвоката к более эффективной работе.

"Также это благо для корпоративных клиентов, ведь не всегда юристы компаний знают, как доказать безопасность условия о "гонораре успеха" руководству или акционерам", - сказал Пепеляев.

Он считает, что правила, которые сейчас разрабатывает ФПА, не только принесут пользу адвокатуре, но и будут широко применяться на юридическом рынке. "Это будет показательный шаг ввиду грядущей реформы нашей профессии", - заключил Пепеляев.