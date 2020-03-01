Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей на фоне коронавируса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в этой стране коронавируса нового типа. С 1 марта полеты между странами будет выполнять только "Аэрофлот" и Korean Air. Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

В субботу агентство Yonhap сообщило, что в Южной Корее зафиксировано 594 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, к настоящему моменту в республике выявлен 2931 случай заражения.

Ранее полеты в Южную Корею осуществляли, кроме "Аэрофлота", S7, "Аврора" и "Якутия". Эти три авиакомпании могут выполнять полеты в чартерном режиме для возвращения домой пассажиров. На рейсах из России можно перевозить только граждан Республики Корея, обратно - только граждан государств - членов Евразийского экономического союза.

По данным Ассоциации туроператоров России, по состоянию на 26 февраля в Южной Корее находилось около 1,2 тыс. российских организованных туристов. Ранее в S7 ТАСС сообщили, что выполнять чартерные рейсы между Россией и Южной Кореей планируется как минимум до середины марта: вернуть домой нужно более 10 тыс. пассажиров.

Таким образом, Южная Корея уже третье государство, с которым принято решение ограничить авиасообщение. Сейчас аналогичное ограничение действует с Китаем и Ираном. Все рейсы "Аэрофлота" и национальных перевозчиков других стран обслуживаются только в терминале F Шереметьево (остальные международные рейсы аэропорт перевел в другие терминалы). Более того, также с 1 марта в терминале F будут обслуживаться все рейсы на прилет из Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2835 летальных исходов, выздоровели более 39 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,2 тыс.