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Эксперты назвали продукты с наибольшим спросом на Масленицу

По данным исследования Ozon, в 2020 году россияне предпочитают готовить блины на безглютеновой муке
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Безглютеновая мука, кокосовое молоко и фермерские продукты оказались наиболее популярными товарами у россиян в преддверии Масленицы 2020. Об этом говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon.

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"По данным ВЦИОМ, 68% россиян планируют на Масленицу сходить в гости или собрать близких у себя дома; а 78% - готовить блины. Это подтверждают и данные Ozon: с 21 по 27 февраля продажи ингредиентов для приготовления блинов суммарно выросли на 120% относительно среднего значения в 2020 году: муки, яиц, молока, сгущенки, варенья и сметаны. Однако с распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты. Самая популярная мука на Ozon в этом году - безглютеновая - ее продажи 21-27 февраля выросли на 220% относительно прошлого года (в прошлом году она была на девятом месте по популярности на Ozon)", - говорится в исследовании.

В основном такую муку покупают жители городов-миллионников, а чаще всего - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Также в топ-3 сортов муки 2020 года входят рисовая и пшеничная. Самое популярное молоко в 2020 году - кокосовое, за ним миндальное. В прошлом году самым популярным молоком было ультрапастеризованное, кокосовое же входило в тройку.

Аналитики Ozon отмечают, что на эту Масленицу россияне побалуют себя продуктами фермерского производства - с 21 по 27 февраля их продажи выросли на интернет-площадке на 121% относительно того же периода в прошлом году.

"Продажи джемов, варенья, сметаны, сгущенки, и творожной массы выросли на 170% - очевидно, эти продукты покупаются для приготовления блинов, начинок и топпингов к мучным изделиям. Чаще всего к блинам будут поданы традиционные для Масленицы варенье и сметана, но вот со вкусами наши соотечественники экспериментируют. В этом году самые популярные сорта варенья: из морошки, шишек сосны, облепихи и малины (продажи выросли на 27%), хотя в прошлом году россияне предпочитали более привычные вкусы клубники, вишни и брусники", - добавляют аналитики.

Продажи сметаны выросли с 21 по 27 февраля на 20%, меда - на 43%, однако Ozon отмечает, что за несколько дней доля фермерской сметаны в продажах категории увеличилась на 30%. Выросли также продажи фермерских паштетов из мяса оленя, лося - на 20% относительно среднего значения в году.

В преддверии Масленицы растут не только продажи продуктов - с 21 по 27 февраля на 105% относительно среднего значения в 2020 году выросли продажи сковородок, миксеров, блинниц и мультиварок. "Учитывая, что каждый третий этот товар купил мужчина, рост может быть связан и с грядущим 8 марта, но аналитики Ozon надеются, что мужчины дарят блинницы именно на Масленицу, а к Международному женскому дню выберут что-то более приятное для своих любимых женщин", - говорится в исследовании.

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